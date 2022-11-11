Более 20 солдат Вооружённых сил Украины подорвались на минах при попытке сорвать переправу армии РФ на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.
"На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", — проинформировали в оборонном ведомстве.
Части российской армии перебрались на левый берег в 5:00 утра. При отступлении из Херсона не было допущено потерь среди личного состава. Ни одна единица военной техники и вооружения не осталась в городе.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".