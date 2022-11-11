Более 20 солдат ВСУ подорвались на минах при попытке сорвать переправу

Более 20 солдат Вооружённых сил Украины подорвались на минах при попытке сорвать переправу армии РФ на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.

"На минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины", — проинформировали в оборонном ведомстве.

Части российской армии перебрались на левый берег в 5:00 утра. При отступлении из Херсона не было допущено потерь среди личного состава. Ни одна единица военной техники и вооружения не осталась в городе.