DE: РФ ответит Киеву ядерным ударом за атаку на Крымский полуостров

Херсон — город, название которого не сходит с первых строчек всех СМИ в последние дни. После отвода российских войск с правого берега Днепра на правый многие военные аналитики заговорили о Крымском полуострове и угрозы атаки на него со стороны ВСУ.

Экс-начальник генерального штаба ВС Великобритании лорд Ричардс в материале Daily Express (DE) выдвинул предложение провести референдум, согласно которому Россия "несколько лет" сможет сохранить Крым. Однако такое голосование маловероятно.

"По Крыму возможна некая договоренность, должным образом организованный и проведенный под наблюдением референдум, нечто вроде сделки по Гонконгу. Согласно такой договоренности, России будет позволено на несколько лет сохранить его в своих руках", — высказался лорд Ричардс.

Если этого не сделать, то итог может стать кровопролитным. Это уже признаёт и Запад, пишет DE. Владимир Зеленский в конце октября заявил, что ВСУ "освободят Крым непременно".

"Если Украина добьётся успеха и возьмет Крым, мы вернёмся к вопросу эскалации. <…> Все знают, о чем я говорю — он (Владимир Путин — Прим. ред.) может применить тактическое ядерное оружие", — резюмировал Ричардс.