Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона

Херсон остаётся неотъемлемой частью России, над городом будет восстановлен суверенитет.

Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Курганского машиностроительного завода, где проходило участие в контрольной проверке военной техники.

"Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", — в Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза.

Уже сообщалось, что в центре Херсона над областной администрацией поднят украинский флаг. Это сделали, не дождавшись окончательного захода ВСУ, местные сторонники Украины, все эти месяцы остававшиеся в городе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.