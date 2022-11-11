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Херсон остаётся неотъемлемой частью России, над городом будет восстановлен суверенитет.

Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Курганского машиностроительного завода, где проходило участие в контрольной проверке военной техники.

"Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", — в Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза.

Уже сообщалось, что в центре Херсона над областной администрацией поднят украинский флаг. Это сделали, не дождавшись окончательного захода ВСУ, местные сторонники Украины, все эти месяцы остававшиеся в городе.

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Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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