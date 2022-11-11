В России начала серийно выпускаться БМП-3 с динамической защитой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Курганмашзавод" приступил к серийному производству новой боевой машины пехоты (БМП-3), оснащённой модулями противокумулятивной динамической защиты на башне.

В пятницу, 11 ноября в Telegram-канале Медведева было опубликовано видео из цеха "Курганмашзавода", где стоят десятки новых БМП с креплениями для модулей динамической защиты, которые должны повысить выживаемость боевых машин пехоты. Кроме того, защита уменьшает риск поражения БМП противотанковыми снарядами.

Впервые БМП-3 с динамической защитой презентовали в начале 2000-х годов на выставке в Омске. Тогда разработчики заявляли, что благодаря защите "Кактус" БМП-3 может выдержать попадание кумулятивных гранат с пробитием брони до 550 мм.