Командир "Каскада" с позывным Белый: тактику ВСУ в Павловке нельзя недооценивать

В репортаже военкоров проекта WarGonzo командир артиллерийского дивизиона ОБТФ "Каскад" с позывным Белый рассказал о хитрой тактике ВСУ в селе Павловка, где ВС РФ установили свой контроль несколько дней назад.

"Безусловно, мы воюем с хитрым противником, тактические приёмы которого недооценивать просто преступно. Несмотря на это, чётко поставленная контрбатарейная борьба в связке с беспилотной разведкой и слаженность оперативных действий ОБТФ "Каскад" с бойцами 155-ой и 40-ой бригад при поддержке тихоокеанских морпехов не оставили шансов противнику на дальнейшую оккупацию Павловки", — передаёт WarGonzo.

Белый информирует, что у противника нет чёткого графика атак, но делает он это часто и регулярно. Командир сообщает, что в Угледар ВСУ стянули 11 единиц бронетехники, рассредоточив её по местности. Враг хотел заходить тремя клиньями. Но уничтожение двух понтонных мостов поменяли планы ВСУ. Осталось одно направление, где и собралась вся группировка броневиков. Артиллерия "Каскада" уничтожила противника.