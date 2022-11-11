Вооружённые силы РФ обстреливают ВСУ на правом берегу Днепра

Вооружённые силы РФ атакуют живую силу и военную технику украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на левый берег переправлена группировка в количестве 30 тысяч российских военнослужащих и пяти тысяч единиц техники.

Ни одна единица военной техники и вооружения не оставлена на правом берегу Днепра, добавили в оборонном ведомстве.

В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона.