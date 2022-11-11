Дандыкин пообещал ВСУ "кровавую баню" при попытке форсировать Днепр

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра российскими военными возведена серьёзная линия обороны, а сам Днепр у украинских военных и иностранных наёмников преодолеть едва ли получится, поскольку эта водная артерия — нелёгкая преграда для любой армии мира.

Дандыкин в беседе с "МК" напомнил, что ВСУ уже неоднократно пытались атаковать Запорожскую ГЭС, пытаясь высадиться на берег Каховского водохранилища на лодках и плотах.

"Все они были уничтожены. Линия обороны, которая сейчас создана на левом берегу Днепра — явная гибель для ВСУ. Особенно в условиях, когда нет переправочных средств. В лучшем случае у них будут американские лодки. Вся территория будет пристреляна. Соответственно, для ВСУ это будет кровавая баня", — сказал Дандыкин.