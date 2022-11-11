Дандыкин предсказал наступление ВС РФ сразу по нескольким направлениям

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, решение об оставлении Херсона очень непростое, ведь он нужен России в качестве плацдарма для дальнейшего освобождения Украины.

Дандыкин напомнил, что 11 ноября правый берег Херсона оставили последние части ВС РФ, добавив, что всё прошло без потерь, но в будущем России придётся "заново взять город".

При этом Дандыкин уверен, что продыху ВСУ давать нельзя, и выразил мнение, что российская армия будет вести наступление сразу по нескольким направлениям.

Эксперт полагает, что в ближайшем будущем российские военные смогут взять под контроль Угледар и Артёмовск.

"Я думаю, что мы будем наступать сразу по нескольким направлениям. Не все же резервы пока задействованы. На пополнение пошло 80 тысяч человек из числа мобилизованных, остальные в запасе, — те, кто будут задействованы. Я думаю, что возьмут в скором времени и Артемовск, и Угледар. Россия — страна большая, и, несмотря на всю помощь НАТО, у нас возможностей больше. Сейчас другая парадигма: разозлили они нас", — сказал Дандыкин в беседе с "МК".