По словам военного эксперта Василия Дандыкина, решение об оставлении Херсона очень непростое, ведь он нужен России в качестве плацдарма для дальнейшего освобождения Украины.
Дандыкин напомнил, что 11 ноября правый берег Херсона оставили последние части ВС РФ, добавив, что всё прошло без потерь, но в будущем России придётся "заново взять город".
При этом Дандыкин уверен, что продыху ВСУ давать нельзя, и выразил мнение, что российская армия будет вести наступление сразу по нескольким направлениям.
Эксперт полагает, что в ближайшем будущем российские военные смогут взять под контроль Угледар и Артёмовск.
"Я думаю, что мы будем наступать сразу по нескольким направлениям. Не все же резервы пока задействованы. На пополнение пошло 80 тысяч человек из числа мобилизованных, остальные в запасе, — те, кто будут задействованы. Я думаю, что возьмут в скором времени и Артемовск, и Угледар. Россия — страна большая, и, несмотря на всю помощь НАТО, у нас возможностей больше. Сейчас другая парадигма: разозлили они нас", — сказал Дандыкин в беседе с "МК".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".