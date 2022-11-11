Рогов: на Запорожском направлении наблюдается резкий рост иностранных наёмников

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, на Запорожском направлении фиксируется взрывной рост иностранных наёмников и добровольцев из-за рубежа.

Член администрации уточнил, что иностранные наёмники чаще всего входят в загранотряды, состоящие преимущественно из представителей Польши. А штурмовые отряды, которых первыми кидают "на убой", состоят из граждан Украины.

"В большей степени это заградотряды, если мы говорим о поляках. Непосредственно на передовой штурмовые отряды — это граждане Украины, их кидают в штурмовых группах на убой", — сказал Рогов, которого цитирует ТАСС.

Рогов уточнил, что подразделения противника имеют заметное разграничение: первыми в боевых действиях принимают участие ВСУшники и боевики теробороны, после которых идут нацбаты и поляки, а последними в бой вступают силы специальных операций ВСУ.

Ранее Рогов уже информировал о концентрации на Запорожском направлении более 5 тысяч польских наёмников.