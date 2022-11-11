Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
WarGonzo: бойцы 1-ого донецкого корпуса взяли Майорск под контроль
Украинский пленный: зимой ВСУ планируют наступление на российские области
Рогозин заявил о доверии Суровикину: "Он — настоящий генерал"
Вика и Вадим Цыгановы продали собственный дом, чтобы помочь Донбассу
Newsweek: отказ Киева от переговоров с РФ вынуждает ЕС сокращать помощь
Польские наёмники будут переброшены под Угледар вместо разбитых частей ВСУ
Рожин: "После взятия Опытного, важное значение приобретают бои за Водяное"
Миниатюрист из Новосибирска обвинил в русофобии Книгу рекордов Гиннеса
Марков: видео с ликующим населением в Херсоне — ложь и постановка

Взгляд: Угледар и планы наступления ВСУ на Мариуполь взаимосвязаны

Силовые структуры

Павловка перешла под контроль ВС РФ, и это имеет большую стратегическую важность, несмотря на то, что выглядит малозначительным на фоне событий в Херсоне, пишут обозреватели газеты "Взгляд". Теперь российская армия приступила к зачистке территорий, в том числе в сторону Угледара. Полноценного наступления на этот город пока нет.

Взгляд: Угледар и планы наступления ВСУ на Мариуполь взаимосвязаны

ВСУ не зря направляют новые и новые резервы на дугу от Угледара до Соледара и буквально цепляются за эти позиции. Цель украинской армии — южное направление и берег Азовского моря (Бердянск, Мелитополь и Мариуполь). Однако для наступления на этом направлении Киев должен удержать Угледар.

"Угледар имеет для ВСУ критическое значение для того, чтобы пытаться развивать наступление на Мариуполь с севера. Не контролируя Угледар, наступающие к морю части ВСУ рискуют получить удар в спину", — говорится в публикации.

Поэтому для ВС РФ крайне важно осуществить зачистку подходов к Угледару (Павловку, Новомихайловку и Марьинку). Если нашим войскам удастся занять Угледар или хотя бы держать под огневым контролем эту зону, у ВСУ не будет возможности подойти к берегу Азовского моря, резюмирует источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля

Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".

МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь России и к Москве
Силовые структуры
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь России и к Москве
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Силовые структуры
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Мир. Новости мира
Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с РФ демонстрирует трещину в НАТО
Последние материалы
Миниатюрист из Новосибирска обвинил в русофобии Книгу рекордов Гиннеса
Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет
Марков: видео с ликующим населением в Херсоне — ложь и постановка
WarGonzo: бойцы 1-го донецкого корпуса взяли под полный контроль Опытное
Шурыгин оценил угрозу для сухопутного коридора в Крым: ВСУ совершат прыжок
Dir.bg: Болгария не может принять занесение в число "недружественных государств"
Оборонные концерны Германии: миллиарды евро из бюджета уходят на ВПК США
Ордов заявил, что рубль вернётся в свой привычый диапазон
Sohu: США вывели своих союзников из себя, недовольных всё больше
Ходарёнок: держать оборону на левобережье будет половина херсонской группировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников