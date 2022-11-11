Взгляд: Угледар и планы наступления ВСУ на Мариуполь взаимосвязаны

Павловка перешла под контроль ВС РФ, и это имеет большую стратегическую важность, несмотря на то, что выглядит малозначительным на фоне событий в Херсоне, пишут обозреватели газеты "Взгляд". Теперь российская армия приступила к зачистке территорий, в том числе в сторону Угледара. Полноценного наступления на этот город пока нет.

ВСУ не зря направляют новые и новые резервы на дугу от Угледара до Соледара и буквально цепляются за эти позиции. Цель украинской армии — южное направление и берег Азовского моря (Бердянск, Мелитополь и Мариуполь). Однако для наступления на этом направлении Киев должен удержать Угледар.

"Угледар имеет для ВСУ критическое значение для того, чтобы пытаться развивать наступление на Мариуполь с севера. Не контролируя Угледар, наступающие к морю части ВСУ рискуют получить удар в спину", — говорится в публикации.

Поэтому для ВС РФ крайне важно осуществить зачистку подходов к Угледару (Павловку, Новомихайловку и Марьинку). Если нашим войскам удастся занять Угледар или хотя бы держать под огневым контролем эту зону, у ВСУ не будет возможности подойти к берегу Азовского моря, резюмирует источник.