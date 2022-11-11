Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с "другой Россией" — это всего лишь игра слов. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в эфире Первого канала.
"Ещё месяц назад мы слышали позицию Киева: "ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не вести переговоры с Россией". И вот вдруг мы слышим, как смягчаются тезисы", — отметил политик.
Он считает, что позиция киевского режима стала меняться на 180 градусов после того, как Зеленского посетил высокопоставленный представитель Белого дома.
К переговорам украинского лидера начал подталкивать Запад, поскольку все прекрасно понимают, что зиму его режим не переживёт.
И на Западе уже осознают, что сохранить своё лицо он может только на условиях компромисса, заключил Кива.
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