Кива: заявление Зеленского о переговорах — игра слов

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности ​ вести переговоры с "другой Россией" — это всего лишь игра слов. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в эфире Первого канала.

"Ещё месяц назад мы слышали позицию Киева: "ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не вести переговоры с Россией". И вот вдруг мы слышим, как смягчаются тезисы", — отметил политик.

Он считает, что позиция киевского режима стала меняться на 180 градусов после того, как Зеленского посетил высокопоставленный представитель Белого дома.

К переговорам украинского лидера начал подталкивать​ Запад, поскольку все прекрасно понимают, что зиму его режим не переживёт.

И на Западе уже осознают, что сохранить своё лицо он может только на условиях компромисса, заключил Кива.