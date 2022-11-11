Прилепин о необходимости переговоров РФ и Украины: "Что-то не очень получилось"

Писатель Захар Прилепин объяснил, почему российская власть заинтересована в мирных переговорах с Украиной.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассказал, что российская власть понимает, что военно-экономических мощностей страны не хватает "для тотальной войны на Украине".

Он напомнил. что мы месяцами бьёмся насмерть за маленькие города и деревни в 300 жителей.

"Просто подумайте, а надо брать, чтобы победить, Киев, что на самом деле не гарантия, что остальные вооружённые силы и ВСУ возьмут и капитулируют сразу. Вполне возможно, что придётся и дальше всё-таки воевать. Надо брать Донецкую область, Харьков, Сумы, Чернигов, Львов, Кривой Рог, Днепропетровск, а мы берём какой-нибудь населённый пункт. Ещё Бахмут, Артёмовск мы берём, а многое мы даже не берём", — объяснил общественный деятель.

Эти города, по его словам, очень сложные для штурма.

"Это нереально просто. Эх, не фига себе реально, как же мы будем это всё брать. Мы хотели брать разнообразные губернские города украинские, а взяли один Херсон", с наскоку, а больше ничего не взяли", — сказал Прилепин.

Он считает, что конфликт придётся "замирить" на некоторое время.

"Потому что сейчас у нас что-то не очень получилось", — отметил литератор.

Ранее военкор Юрий Котенок объяснил, что часть российских элит "любыми путями уже пытается договориться с Западом".