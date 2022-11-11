Российские спецслужбы по агентурным каналам получили доступ к целой ракете к установке реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом написал военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
Ракета, по его словам, была вывезена на территорию РФ через территорию третьей страны.
Аналитик добавил, что одно из российских военных КБ уже получило полный доступ к полностью снаряженной ракете РСЗО HIMARS и ведет инженерные работы по её изучению.
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