Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марков: время для мирных переговоров с Украиной наступит в феврале
NetEase: ЕС бросил в РФ "экономический бумеранг" и горько пожалел об этом
Останина о законе о традиционных ценностях: Чтобы выстраивать семейную политику
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Эксперт: идея запретить видеоигры — это попытка угнаться за популярной повесткой
Прилепин о необходимости переговоров РФ и Украины: "Что-то не очень получилось"
Зеленский: ВСУ уже на подступах к Херсону, но спецподразделения уже в городе
WarGonzo: бойцы 1-ого донецкого корпуса взяли Майорск под контроль
При отступлении из села Опытное ВСУ бежали, бросая РЛС и секретные документы

В Херсоне вечером загорелось СИЗО

Силовые структуры

В оставленном российскими войсками Херсоне сегодня вечером некоторые граждане вышли встречать подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ).

Они устроили хороводы на главной площади города, а также подожгли СИЗО. Об этом пишут в российских и украинских Telegram-каналах.

При этом в Киеве заявили, что основные силы украинских войск до Херсона ещё не добрались, а в городе находятся лишь небольшие силы спецназа ВСУ.

Ранее политолог Сергей Марков назвал кадры с ликующими людьми на улицах Херсона постановкой киевских пропагандистов. Он отметил, что большинство русских жителей уже успели уехать из города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля

Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".

МК: командующий СВО Суровикин начинает спецоперацию ВС РФ в Херсоне с нуля
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Силовые структуры
Политолог Ищенко не исключил прорыва войск ВСУ вглубь территории России
Военные новости
Боец спецназа из Херсонской группировки честно сказал о том, что происходит
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Силовые структуры
У Антоновского моста под Херсоном после ракетного удара горит переправа
Последние материалы
Эксперт: идея запретить видеоигры — это попытка угнаться за популярной повесткой
Прилепин о необходимости переговоров РФ и Украины: "Что-то не очень получилось"
Зеленский: ВСУ уже на подступах к Херсону, но спецподразделения уже в городе
WarGonzo: бойцы 1-ого донецкого корпуса взяли Майорск под контроль
При отступлении из села Опытное ВСУ бежали, бросая РЛС и секретные документы
Кива: заявление Зеленского о переговорах — игра слов
Рогозин заявил о доверии Суровикину: "Он — настоящий генерал"
Взгляд: Угледар связан с планами наступления ВСУ на Мариуполь
Вика и Вадим Цыгановы продали собственный дом, чтобы помочь Донбассу
Newsweek: отказ Киева от переговоров с РФ вынуждает ЕС сокращать помощь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников