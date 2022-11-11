В оставленном российскими войсками Херсоне сегодня вечером некоторые граждане вышли встречать подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ).
Они устроили хороводы на главной площади города, а также подожгли СИЗО. Об этом пишут в российских и украинских Telegram-каналах.
При этом в Киеве заявили, что основные силы украинских войск до Херсона ещё не добрались, а в городе находятся лишь небольшие силы спецназа ВСУ.
Ранее политолог Сергей Марков назвал кадры с ликующими людьми на улицах Херсона постановкой киевских пропагандистов. Он отметил, что большинство русских жителей уже успели уехать из города.
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".