В Херсоне вечером загорелось СИЗО

В оставленном российскими войсками Херсоне сегодня вечером некоторые граждане вышли встречать подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ).

Они устроили хороводы на главной площади города, а также подожгли СИЗО. Об этом пишут в российских и украинских Telegram-каналах.

При этом в Киеве заявили, что основные силы украинских войск до Херсона ещё не добрались, а в городе находятся лишь небольшие силы спецназа ВСУ.

Ранее политолог Сергей Марков назвал кадры с ликующими людьми на улицах Херсона постановкой киевских пропагандистов. Он отметил, что большинство русских жителей уже успели уехать из города.