Марков: видео с ликующим населением в Херсоне — ложь и постановка

Кадры ликующих людей, встречающих подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) на улицах Херсона, которые публикуют сейчас массово западные и украинские СМИ, это ложь и постановка пропагандистов киевского режима. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что абсолютное большинство жителей Херсона — русские люди, и почти все они уехали из страха перед приходом нацистов.

Другое дело, что приветствовать российских солдат под камеры люди боятся, так как видят, что армия России может и уйти. А также знают, что сейчас Украина это террористическое государство и всех, кто за Россию, могут убить, добавил аналитик.

"Так что роликам с ликованием в Херсоне не верьте. Это постановка", — заключил он.