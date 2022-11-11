Прилепин заявил, что ВСУ пойдут атакой на Белгородчину с целью размена на Крым

Захар Прилепин объяснил, что ВСУ планируют захватить Белгородскую область и другие соседние регионы РФ, чтобы иметь предмет для торга и обмена.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" считает, что Украина строит коварные планы атаковать соседние области РФ.

"Наступление на Белгородскую область, и на иные соседние области России — с целью размена их на, как минимум, подконтрольные России части Запорожской и Херсонской областей, а в идеале на ДНР и ЛНР, а в случае большего успеха ещё и на Крым", — написал литератор в своём микроблоге.

Он не сомневается, что подобную стратегию рассматривают в Киеве.

Ранее Захар Прилепин объяснил, почему российская власть заинтересована в мирных переговорах с Украиной.