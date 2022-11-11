Десантники 76-й Псковской дивизии ВДВ, которые много месяцев героически сражались на Херсонско-Николаевском фронте, показали кадры уничтожения двух танков — украинского и своего подбитого.
Бойцы сожгли технику, чтобы она не попала в руки противника. Видео появилось в соцсетях.
По словам военного, в одном из боёв их танк был подбит. Но экипаж остался жив и здоров.
Обнаглевшие боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) решили его эвакуировать и подогнали свой танк, но были ликвидированы, пишут военкоры "Русской Весны".
А чтобы техника не досталась никому, оба танка были подорваны, объяснили бойцы.
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После отвода российских войск с правого берега Днепра в Херсоне высвободится крупная группировка ВСУ. И она создаст угрозу на другом направлении.