Десантники ВС РФ подорвали два танка, чтобы они не достались ВСУ

Десантники 76-й Псковской дивизии ВДВ, которые много месяцев героически сражались на Херсонско-Николаевском фронте, показали кадры уничтожения двух танков — украинского и своего подбитого.

Бойцы сожгли технику, чтобы она не попала в руки противника. Видео появилось в соцсетях.

По словам военного, в одном из боёв их танк был подбит. Но экипаж остался жив и здоров.

Обнаглевшие боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) решили его эвакуировать и подогнали свой танк, но были ликвидированы, пишут военкоры "Русской Весны".

А чтобы техника не досталась никому, оба танка были подорваны, объяснили бойцы.