Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики вооружённых сил Украины.

Военкоры "Русской весны" пишут в Telegram-канале, что на дорогах Херсонщины были замечены американские противотанковые комплексы TOW на базе бронеавтомобилей HMMWV, а также колонна десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound.

Куда именно и с какими целями перебрасывается натовская техника, не уточняется.

Ранее десантники армии России показали кадры уничтожения двух танков — украинского и собственного подбитого, чтобы они не достались противнику.