По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики вооружённых сил Украины.
Военкоры "Русской весны" пишут в Telegram-канале, что на дорогах Херсонщины были замечены американские противотанковые комплексы TOW на базе бронеавтомобилей HMMWV, а также колонна десантно-штурмовых войск на британских бронеавтомобилях Wolfhound.
Куда именно и с какими целями перебрасывается натовская техника, не уточняется.
Ранее десантники армии России показали кадры уничтожения двух танков — украинского и собственного подбитого, чтобы они не достались противнику.
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