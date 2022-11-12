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Алаудинов: До последнего украинца ВСУ довоевались, начали "до последнего поляка"

Силовые структуры

Североатлантический Альянс имеет огромные запасы солдат, и сейчас Брюссель отправляет их на Украину, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Алаудинов: До последнего украинца ВСУ довоевались, начали "до последнего поляка"

Он рассказал, что чеченский спецназ и 2-й армейский корпус ЛНР продолжают подвигаться "высокими темпами".

"Результаты хорошие: тесним и уничтожаем противника, есть пленные. По сведениям пленных, потери противники критические. Противник значительно выдохся", — добавил Алаудинов в своём Telegram-канале.

По словам чеченского командира, среди неприятеля всё чаще встречаются польские наёмники.

"До последнего здорового украинца они уже практически довоевались. Началась кампания "до последнего поляка". Дальше будут остальные", — предупредил он.

Алаудинов также отметил, что называть иностранных боевиков "наёмниками" неправильно, так как это "кадровые, профессиональные военные всех государств блока НАТО".

Ранее глава Минобороны Украины заявил, что весной ряды ВСУ пополнят тысячи обученных в Великобритании солдат.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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