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Офицер Матвийчук сообщил, ВСУ перебросят силы из Херсона в Запорожье

Силовые структуры

После отвода войск ВС РФ из правого берега Днепра вооружённым формированиям Украины нет необходимости держать большое количество армии на занятой части Херсона. Она будет перенаправлена на другие направления. Военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук рассказал, куда ВСУ могут перераспределить её.

Офицер Матвийчук сообщил, ВСУ перебросят силы из Херсона в Запорожье

Он считает, что сейчас войска противника возьмут перерыв, поскольку украинцам нужно продемонстрировать свою "перемогу" в Херсоне. Эксперт полагает, что в ближайшие 3-4 дня перебросок сил не предвидится.

"Несколько дней они они будут демонстративно водружать флаги над административными зданиями, целовать землю, снимать видео с рыдающими от счастья по случаю их возвращения горожанами," — сказал Матвийчук в беседе с "МК".

После этого ВСУ перебросят большую часть войск с правобережья Днепра. Форсировать реку они не смогут, поскольку не обладают такими силами и возможностями.

Матвийчук полагает, что украинская армия двинется в сторону Запорожья, поскольку там ситуация для ВСУ складывается не очень удачно, а также есть вероятность усиления подразделений ВС РФ.

Ранее Илья Крамник посоветовал использовать опыт 1944 года для возвращения Херсона.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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