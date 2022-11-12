Глава Меджлиза* советует россиянам бежать из Крыма: "Вы ещё успеете"

Глава Меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что граждане России незаконно поселились в Крыму и посоветовал им спасаться с полуострова.

Чубаров призвал россиян поторопиться с эвакуацией из Крыма.

"Граждане России, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и тем более не надейтесь на российское "авось". Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный РФ Крым", — сказала глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

С подобным призывом он выступал также в августе 2022 года. Тогда он заявил, что миллион русских "колонизаторов" должны покинуть Крым в ближайшее время, не дожидаясь наступления ВСУ.

* - признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.