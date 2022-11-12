Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Коц о самообмане РФ: Херсон, Харьков, красные линии, крейсер Москва
Пленный ВСУ: Киев намерен зимой наступать на Белгородскую и Курскую области
Под Донецком у Авдеевки батальон ДНР "Спарта" уничтожает ВСУ квадрокоптерами
Глава Меджлиза* советует россиянам бежать из Крыма: "Вы ещё успеете"
Офицер Матвийчук сообщил, что ВСУ перебросят силы из Херсона в Запорожье
Рогов: ВСУ усиливают группировку на Запорожском направлении
Марков о причинах побед Украины: "Простое численное преобладание ВСУ"
Бойцы НМ ЛНР ведут бои у Спорного на Артёмовском направлении
В Польше хотят заставлять украинских беженцев письменно осуждать Бандеру

Ходаковский заявил, что в случае гражданской войны у РФ не будет шансов выжить

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что нынешний мир не переживёт вселенских потопов в виде революций, а также сделал прогнозы относительно будущего России. Своими мыслями эксперт поделился в Telegram-канале.

Ходаковский заявил, что в случае гражданской войны у РФ не будет шансов выжить

Он считает, что сейчас люди меняют свои планы и отказываются от рождения детей из-за неуверенности в завтрашнем дне.

"А если по стране прокатится что-то подобное гражданской войне прошлого столетия, у страны не будет шансов выжить", — говорит Ходаковский.

По его мнению, мир стал слишком технологичным.

"Мы станем просто колонией, поделённой между китайцами и всеми остальными, и если мне возразят, — а сейчас, дескать, мы сильно самостоятельные, когда в Крыму нет МТСа и Сбера, например? — то отвечу, что сейчас и потом будут отличаться катастрофически", — написал он.

Ранее Илья Крамник посоветовал применить опыт Красной армии 1944 года для возврата Херсона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом

Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом, пишет Financial Times.

FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Силовые структуры
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова Сергей Лебедев Российские миллиардеры воруют деньги дома и тратят за границей Сергей Лебедев
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Военкоры: взрыв Антоновского моста был сигналом об окончании вывода войск РФ
Силовые структуры
Военкоры: взрыв Антоновского моста был сигналом об окончании вывода войск РФ
Последние материалы
Глава Меджлиза* советует россиянам бежать из Крыма: "Вы ещё успеете"
Офицер Матвийчук сообщил, что ВСУ перебросят силы из Херсона в Запорожье
Рогов: ВСУ усиливают группировку на Запорожском направлении
Марков о причинах побед Украины: "Простое численное преобладание ВСУ"
Бойцы НМ ЛНР ведут бои у Спорного на Артёмовском направлении
В Польше хотят заставлять украинских беженцев письменно осуждать Бандеру
Крамник посоветовал применить опыт Красной армии 1944 года для возврата Херсона
Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил
Данилов: заморозки военного конфликта с РФ не будет
Рогозин: Россия победит эту мощную коалицию высокотехнологичных стран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников