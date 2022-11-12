Ходаковский заявил, что в случае гражданской войны у РФ не будет шансов выжить

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что нынешний мир не переживёт вселенских потопов в виде революций, а также сделал прогнозы относительно будущего России. Своими мыслями эксперт поделился в Telegram-канале.

Он считает, что сейчас люди меняют свои планы и отказываются от рождения детей из-за неуверенности в завтрашнем дне.

"А если по стране прокатится что-то подобное гражданской войне прошлого столетия, у страны не будет шансов выжить", — говорит Ходаковский.

По его мнению, мир стал слишком технологичным.

"Мы станем просто колонией, поделённой между китайцами и всеми остальными, и если мне возразят, — а сейчас, дескать, мы сильно самостоятельные, когда в Крыму нет МТСа и Сбера, например? — то отвечу, что сейчас и потом будут отличаться катастрофически", — написал он.

Ранее Илья Крамник посоветовал применить опыт Красной армии 1944 года для возврата Херсона.