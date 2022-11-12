На Сватовском направлении ВСУ предприняли две попытки прорыва

Сегодня, 12 ноября, украинские боевики 92-ой бригады при поддержке теробороны попытались дважды атаковать на Сватовском направлении в районе населённого пункта Кузёмовка, но это не завершилось успехом. Российские военные отбили атаки.

"Итог: потери среди личного состава до 100 убитыми, примерно столько же раненых, плюс уничтожено более 10 единиц техники, в том числе САУ Краб", — говорится в сообщении Telegram-канала "Украина.ру".

Ранее так называемый губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинская группировка оказалась в тяжёлой ситуации в районе городов Сватово и Кременная.