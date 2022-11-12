ВСУ атакуют на Купянском, Лиманском, Южно-Донецком фронтах, ВС РФ отражает удары

Боевики ВСУ атакуют на Купянском, Лиманском, Южно-Донецком направлениях. ВС РФ отражают удары националистов.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на сводку МО РФ.

На Красно-Лиманском направлении остановлены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате контрударов уничтожено более 190 нацистов, шесть бронемашин и один танк.

На Купянском направлении армия Украины предпринимала попытки атаковать, но была отброшена на исходные позиции. Общие потери бандеровцев за сутки — свыше 160 боевиков убитыми и ранеными, девять бронемашин и шесть танков.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались остановить продвижение армии РФ, в результате огневого поражения российскими артиллеристами и авиацией, уничтожено около 90 неонацистов, два пикапа и семь бронемашин, подытожило издание.