Боевики ВСУ атакуют на Купянском, Лиманском, Южно-Донецком направлениях. ВС РФ отражают удары националистов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", ссылаясь на сводку МО РФ.
На Красно-Лиманском направлении остановлены четыре ротные тактические группы ВСУ, в результате контрударов уничтожено более 190 нацистов, шесть бронемашин и один танк.
На Купянском направлении армия Украины предпринимала попытки атаковать, но была отброшена на исходные позиции. Общие потери бандеровцев за сутки — свыше 160 боевиков убитыми и ранеными, девять бронемашин и шесть танков.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались остановить продвижение армии РФ, в результате огневого поражения российскими артиллеристами и авиацией, уничтожено около 90 неонацистов, два пикапа и семь бронемашин, подытожило издание.
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