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Медведев о непростых военных решениях: РФ уже вернула исконные российские земли

Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что уступки России на фронтах продиктованы "присущей нам человеческой добротой" и желанием сохранить жизни бойцам.

Медведев о непростых военных решениях: РФ уже вернула исконные российские земли

Экс-президент России напомнил результаты 2022 года, которые по его словам, стали "затираться" под влиянием непростых военных решений.

"Именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", — написал политик в своём микроблоге.

Медведев уверен, что Россия формирует новый равноправный миропорядок, который теперь диктует не США и не Великобритания.

Он отметил, что РФ противостоит НАТО в одиночку, сохраняя при этом жизни солдат, тогда как враги не считаются со своей армией.

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", — объяснил бывший российский лидер.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что победа России возможна только в теснейшем единстве, которое предполагает тяжёлый каждодневный труд.

Ранее Дмитрий Медведев напомнил о территориальном суверенитете России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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