Рогозин во главе группы "Царские волки" рассказал о новейших беспилотниках РФ

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, известный под позывными "Космос" и "Сармат", помогает войскам ЛДНР техническим обеспечением.

Группа "Царские волки", по словам Рогозина, создана для оказания военно-технической поддержки ДНР и ЛНР. Объединение привлекает разработчиков в РФ к созданию боевых беспилотников.

Испытания дроны, по его словам, будут проходить прямо в условиях боевых действий.

Рогозин отметил, что в России разрабатывалось "экспериментальное вооружение и комплексы", однако часть просто не пошла в серию. Теперь разработчикам окажут всяческую поддержку для развития производства дронов.

Ранее Рогозин рассказал о работе группы военных советников "Царские волки".