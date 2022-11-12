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Рогозин во главе группы "Царские волки" рассказал о новейших беспилотниках РФ

Силовые структуры

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, известный под позывными "Космос" и "Сармат", помогает войскам ЛДНР техническим обеспечением.

Группа "Царские волки", по словам Рогозина, создана для оказания военно-технической поддержки ДНР и ЛНР. Объединение привлекает разработчиков в РФ к созданию боевых беспилотников.

Испытания дроны, по его словам, будут проходить прямо в условиях боевых действий.

Рогозин отметил, что в России разрабатывалось "экспериментальное вооружение и комплексы", однако часть просто не пошла в серию. Теперь разработчикам окажут всяческую поддержку для развития производства дронов.

Ранее Рогозин рассказал о работе группы военных советников "Царские волки".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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