Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются "освобождать" Кинбурнский полуостров в Николаевской области. По этому поводу "идёт боевая работа", заявила спикер оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Там остаётся враг… Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идёт боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", — заявила Гуменюк.
Ранее о том, что ВСУ готовятся наступать на Кинбурский полуостров намекал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Добавим, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что Киев может перекинуть до 40 тысяч бойцов с Херсонского направления на другие участки фронта.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.