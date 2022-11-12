МО Украины: ВСУ собираются "освобождать" Кинбурнский полуостров

Вооружённые силы Украины (ВСУ) собираются "освобождать" Кинбурнский полуостров в Николаевской области. По этому поводу "идёт боевая работа", заявила спикер оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там остаётся враг… Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идёт боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", — заявила Гуменюк.

Ранее о том, что ВСУ готовятся наступать на Кинбурский полуостров намекал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Добавим, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что Киев может перекинуть до 40 тысяч бойцов с Херсонского направления на другие участки фронта.