Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин: ВС РФ скоро поступит самое современное оружие, которое обеспечит победу
Танкисты ВС РФ оставили послание боевикам ВСУ в Херсоне
Джо Байден назвал лидера Камбоджи премьером Колумбии на саммите АСЕАН
Филипчук: жителей Каховского района эвакуируют в Туапсе
Петербургские малыши вынуждены играть среди обрезков труб
Прилепин: "Оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться"
RusVesna: "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ
Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону
Медведев: Россия по очевидным причинам пока не использовала весь свой арсенал

Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны до 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о пробелах в российском ОПК.

Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине

В беседе с "МК" он отметил, что Россия превосходит Украину в ракетных системах, а также ПВО. Однако ВСУ имеют информационное преимущество в вопросах ведения военной разведки, используя спутниковую группировку.

Также Леонков сообщил, что российская армия нуждается в средствах воздушной разведки.

"Я не имею ввиду беспилотники, их массовое производство сейчас как раз налажено. Нам нужны именно такие средства, которые могут работать на глубину 400-500 километров. Это пилотируемые авиационные комплексы, создание которых было остановлено в 2008 году прежним руководством Минобороны", — сказал Леонков.

Он отметил, что без обладания средствами разведки армия не сможет контролировать пространство дальше 50 километров от линии боевого соприкосновения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.

Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
FT: Россия может нанести по территории Украины удар электромагнитным импульсом
Силовые структуры
Рожин: российские спецслужбы получили доступ к целой ракете РСЗО HIMARS
Силовые структуры
Солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска
Игорь Буккер Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре Игорь Буккер Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин Любовь Степушова Индия спасает Россию, а Россия - Индию, поэтому Запад проиграет Любовь Степушова
Силовые структуры
Ходаковский: после отвода ВС РФ из Херсона высвободится крупная группировка ВСУ
Силовые структуры
Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Силовые структуры
Дмитрий Медведев требует прекратить паникёрство по поводу Херсона
Последние материалы
"Ла Скала" отказалась отменять оперу Мусоргского по требованию консула Украины
Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине
Филипчук: жителей Каховского района эвакуируют в Туапсе
Петербургские малыши вынуждены играть среди обрезков труб
Прилепин: "Оказалось, что мы с одной Украиной не можем справиться"
Гравилёты: реальность и фантастика
RusVesna: "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ
Камень лжи убил неверную жену
Экстрасенс Янко: у руководства РФ есть чёткий план по Херсону
Она верующая, а он — нет. Как понять друг друга?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников