Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны до 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о пробелах в российском ОПК.

В беседе с "МК" он отметил, что Россия превосходит Украину в ракетных системах, а также ПВО. Однако ВСУ имеют информационное преимущество в вопросах ведения военной разведки, используя спутниковую группировку.

Также Леонков сообщил, что российская армия нуждается в средствах воздушной разведки.

"Я не имею ввиду беспилотники, их массовое производство сейчас как раз налажено. Нам нужны именно такие средства, которые могут работать на глубину 400-500 километров. Это пилотируемые авиационные комплексы, создание которых было остановлено в 2008 году прежним руководством Минобороны", — сказал Леонков.

Он отметил, что без обладания средствами разведки армия не сможет контролировать пространство дальше 50 километров от линии боевого соприкосновения.