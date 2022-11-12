Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны до 14 ноября привести нормативы обеспеченности ВС РФ в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал о пробелах в российском ОПК.
В беседе с "МК" он отметил, что Россия превосходит Украину в ракетных системах, а также ПВО. Однако ВСУ имеют информационное преимущество в вопросах ведения военной разведки, используя спутниковую группировку.
Также Леонков сообщил, что российская армия нуждается в средствах воздушной разведки.
"Я не имею ввиду беспилотники, их массовое производство сейчас как раз налажено. Нам нужны именно такие средства, которые могут работать на глубину 400-500 километров. Это пилотируемые авиационные комплексы, создание которых было остановлено в 2008 году прежним руководством Минобороны", — сказал Леонков.
Он отметил, что без обладания средствами разведки армия не сможет контролировать пространство дальше 50 километров от линии боевого соприкосновения.
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