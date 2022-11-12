Бойцы российской армии, покидая Херсон, оставили послание боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ). Инструкцию, что делать "квартирантам" в период временного отсутствия "хозяев" написали на двери танкисты спецназа России.
Они настоятельно попросили украинцев вести себя хорошо и не забывать, что они находятся на территории Российской Империи.
В списке требований несколько пунктов, среди которых: не грызть мебель, не приставать к прохожим, не лаять по ночам и не гадить на полу.
Также есть просьба закрывать плотнее дверь из-за сквозняков.
А к своему возвращению танкисты рекомендовали повесить в каждой комнате портрет "государя" — президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, боевиков ВСУ также попросили каждое утро целовать флаг и петь гимн России.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.