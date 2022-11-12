Танкисты ВС РФ оставили послание боевикам ВСУ в Херсоне

Бойцы российской армии, покидая Херсон, оставили послание боевикам вооружённых сил Украины (ВСУ). Инструкцию, что делать "квартирантам" в период временного отсутствия "хозяев" написали на двери танкисты спецназа России.

Они настоятельно попросили украинцев вести себя хорошо и не забывать, что они находятся на территории Российской Империи.

В списке требований несколько пунктов, среди которых: не грызть мебель, не приставать к прохожим, не лаять по ночам и не гадить на полу.

Также есть просьба закрывать плотнее дверь из-за сквозняков.

А к своему возвращению танкисты рекомендовали повесить в каждой комнате портрет "государя" — президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, боевиков ВСУ также попросили каждое утро целовать флаг и петь гимн России.