Батальон ДНР "Каскад" уничтожает танки военных ВСУ под Угледаром с БПЛА "Ланцет"

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают об очередном успехе русской армии на фронте.

Бойцы батальона ДНР "Каскад" уничтожают танки военных ВСУ под Угледаром. В арсенале солдат имеются беспилотные летательные аппараты "Ланцет", позволяющие вести разведку, своевременно выявлять позиции противника и наносить высокоточные удары.

На опубликованном видеоролике видна работа российского подразделения.

Ранее сообщалось, что "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ.