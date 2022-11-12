Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщают об очередном успехе русской армии на фронте.
Бойцы батальона ДНР "Каскад" уничтожают танки военных ВСУ под Угледаром. В арсенале солдат имеются беспилотные летательные аппараты "Ланцет", позволяющие вести разведку, своевременно выявлять позиции противника и наносить высокоточные удары.
На опубликованном видеоролике видна работа российского подразделения.
Ранее сообщалось, что "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ.
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По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.