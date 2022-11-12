Военкор: мы можем стать очевидцами битвы за Белгород или Курск

Можно допустить, что у Киева есть силы для того, чтобы нанести зимой удар по приграничным областям России. Такое мнение высказал военкор Герман Куликовский в своём Telegram-канале.

Он прокомментировал интервью пленного командира взвода вооружённых сил Украины (ВСУ), который заявил, что киевский режим вынашивает планы ударить зимой по Белгородской и Курской областям РФ.

"Я лично вполне допускаю подобное, более того скажу, что силы для этого у Киева есть. И мы вполне можем стать очевидцами битвы за Белгород или обороны Курска", — написал журналист.

По его мнению, именно сегодня нужно уничтожать критическую инфраструктуру противника, а не "болтать о переговорах без предварительных условий", не заниматься самообманом и не пытаться выиграть в карты у шулеров.