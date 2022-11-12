Генерал США Милли: Киеву следует "зацементировать успехи" за столом переговоров

Украина на поле боя достигла "примерно всего, на что можно было разумно рассчитывать". И эти успехи пора закрепить на переговорах. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, пишет The New York Times.

Автор статьи отмечает, что между между Белым домом и Пентагоном начали проявляться разногласия "на высших уровнях".

По данным источников издания, Милли выступает за смену курса.

На закрытых встречах генерал заявляет, что Киеву следует "зацементировать успехи" за столом переговоров до наступления зимы, говорится в публикации.

Ранее американский военный заявлял, что если зимой линия фронта на Украине стабилизируется, то может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта.