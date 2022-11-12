Вечером, в субботу, 12 ноября, начались ракетные удары по националистам ВСУ на юго-востоке Украины.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.
"Вечером пошли прилёты в Николаеве и Харькове", — в частности пишет эксперт.
Он отмечает, что также российские Вооружённые силы наносят в районе Дружковки и Артёмовска.
Ранее сообщалось, что объектам инфраструктуры в оккупированном националистами Запорожье нанесены удары ракетами и беспилотниками "Герань-2". А напротив Новой Каховки уничтожены БМП и бронеавтомобиль ВСУ.
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