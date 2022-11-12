Борис Рожин: "Вечером пошли прилёты в Николаеве и Харькове"

Вечером, в субботу, 12 ноября, начались ракетные удары по националистам ВСУ на юго-востоке Украины.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный обозреватель Борис Рожин.

"Вечером пошли прилёты в Николаеве и Харькове", — в частности пишет эксперт.

Он отмечает, что также российские Вооружённые силы наносят в районе Дружковки и Артёмовска.

Ранее сообщалось, что объектам инфраструктуры в оккупированном националистами Запорожье нанесены удары ракетами и беспилотниками "Герань-2". А напротив Новой Каховки уничтожены БМП и бронеавтомобиль ВСУ.