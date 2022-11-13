ВС РФ уничтожили израильский бронеавтомобиль GAIA Amir в районе Новой Каховки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) массово перебрасывают на Херсонское направление бронетехнику, в том числе предоставленную странами НАТО. Однако часть машин до линии фронта доезжать не успевает, её уничтожают российские военные.

Так, в Сети появилось видео поражения дроном-камикадзе "Ланцет" израильского бронеавтомобиля GAIA Amir и боевой машины пехоты (БМП) напротив Новой Каховки.

Израильский броневик заметили на Херсонском фронте впервые. И он сразу же был уничтожен высокоточным барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Ранее российские военные уничтожили при помощи "Ланцетов" две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) "Paladin", поставленные из США, на Николаево-Криворожском направлении и военный катер ВСУ в акватории Днепра.