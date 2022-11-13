Украинские СМИ лгут, когда утверждают, что беспилотники ВКС РФ разрушили школу в Николаеве, сообщил активист местного подполья. Здание переоборудовали под казарму ВСУ.
Утром 1 ноября несколько военных объектов в украинских городах были атакованы российскими дронами-камикадзе "Герань-2". По сообщению властей Николаева, ударом беспилотников было разрушено здание гимназии имени Николая Аркаса.
"По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов. Накрыло всех", — рассказал подпольщик изданию РИА Новости.
Он напомнил, что именно в этом учебном заведении после возвращения Крыма в состав РФ школьникам предлагали компот с названием "Кровь русских младенцев".
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