Онуфриенко: Россия ждёт "гостя" на левом берегу Днепра, чтобы захлопнуть дверь

Руководство России сознательно отказалось от разрушения железнодорожных переправ через Днепр, так как кого-то ждёт на левом берегу, чтобы закрыть за ним дверь. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Аналитик в своём Telegram-канале отметил, что без снабжения не получается воевать в полную силу. И это наглядно показал вынужденный вывод российского военного гарнизона с правого берега Днепра в Херсоне.

Но уничтожать все пути через реку ВС РФ не стали специально, так как готовят для кого-то ловушку, считает он.

"Сознательный отказ от разрушения жд-переправ через Днепр говорит только о том, что руководство России ожидает прихода на левый берег какого-то долгожданного гостя, за которым и планируется захлопнуть эту дверь", — предположил эксперт.