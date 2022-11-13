Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Asia Times: конфликт на Украине развязали производители оружия из США
В США назвали "провальной" энергетическую политику Байдена
Леонтьев: боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС грандиозные повреждения
Публицист из ДНР Перова: перемирие приведёт к ещё большим жертвам
В Сети появилось видео подорванного Антоновского моста в Херсоне
Глава МИД Франции Колонна: необходимо добиться автономии Европы от США
Новые варианты COVID-19 легко обходят иммунитет
Байден забыл, кто с кем и где воюет: "Россия должна уйти из Ирака"
Греческий журналист Аргиракис: на Западе действует информационная блокада о ЛДНР

Онуфриенко: Россия ждёт "гостя" на левом берегу Днепра, чтобы захлопнуть дверь

Силовые структуры

Руководство России сознательно отказалось от разрушения железнодорожных переправ через Днепр, так как кого-то ждёт на левом берегу, чтобы закрыть за ним дверь. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Аналитик в своём Telegram-канале отметил, что без снабжения не получается воевать в полную силу. И это наглядно показал вынужденный вывод российского военного гарнизона с правого берега Днепра в Херсоне.

Но уничтожать все пути через реку ВС РФ не стали специально, так как готовят для кого-то ловушку, считает он.

"Сознательный отказ от разрушения жд-переправ через Днепр говорит только о том, что руководство России ожидает прихода на левый берег какого-то долгожданного гостя, за которым и планируется захлопнуть эту дверь", — предположил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины

По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.

Бронетехника НАТО массово движется по дорогам Херсонщины
Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"
Силовые структуры
Зеленский о наступлении армии РФ на Донбасс: "Там просто ад"
Силовые структуры
Солдат ВСУ заснял на видео попадание БПЛА "Ланцет" ВС РФ в ЗРК у Артёмовска
Силовые структуры
Военкор Коц о самообмане РФ: Херсон, Харьков, красные линии, крейсер Москва
Ольга Лебедева "Ведите себя прилично. Вернёмся - проверим" — скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне Ольга Лебедева Игорь Буккер Почему исчезли документы о Мюнхенском сговоре Игорь Буккер Сергей Костин Не сносить вам... бороды: Как Пётр I европейские порядки вводил Сергей Костин
Силовые структуры
RusVesna: "Малый муравейник" у Донецка стал кладбищем для военных ВСУ
Силовые структуры
Танкисты ВС РФ оставили послание боевикам ВСУ в Херсоне
Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине
Силовые структуры
Леонков призвал устранить пробелы в ОПК России для успеха ВС РФ в СВО на Украине
Последние материалы
"Ведите себя прилично. Вернёмся - проверим" — скрытый смысл послания наших спецназовцев ВСУ в Херсоне
В США назвали "провальной" энергетическую политику Байдена
Леонтьев: боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС грандиозные повреждения
Онуфриенко: Россия ждёт "гостя" на левом берегу Днепра, чтобы захлопнуть дверь
Публицист из ДНР Перова: перемирие приведёт к ещё большим жертвам
В Сети появилось видео подорванного Антоновского моста в Херсоне
Глава МИД Франции Колонна: необходимо добиться автономии Европы от США
Новые варианты COVID-19 легко обходят иммунитет
Байден забыл, кто с кем и где воюет: "Россия должна уйти из Ирака"
Греческий журналист Аргиракис: на Западе действует информационная блокада о ЛДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников