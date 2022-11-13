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Журналист Аргиракис: греки не поддерживают нацистскую символику на Украине

Силовые структуры

Жители Греции очень негативно относятся к нацистской символике на Украине, заявил греческий репортер Афанасий Аргиракис.

Он подчеркнул, что люди не понимают, зачем нацбаты "Азов"* её используют.

"Греки знают, особенно насчёт "Азова"*. Греки знают, что они используют гитлеровские символы. Греческое общественное мнение особенно по отношению к этому относится очень отрицательно", — пояснил журналист в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам греческого корреспондента, жители страны не поддерживают поставки на Украину военной помощи и оружия, но западные СМИ предпочитают о таком не говорить.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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