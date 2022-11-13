Руководитель Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что в случае подрыва украинскими боевиками дамбы Каховской гидроэлектростанции, затопленными окажутся большое количество населённых пунктов.
"Все населённые пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены", — приводит его слова ТАСС.
Леонтьев считает, что в зоне затопления рискуют оказаться десятки тысяч гражданского населения, в частности, в Новой Каховке.
"Это десятки тысяч человек — навскидку могу сказать. А по большому счёту несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления", — отметил он.
По мнению главы округа, в случае подрыва дамбы, вода будет двигаться стремительно, развивая скорость до 70 километров в час.
Ранее он сообщил, что критические узлы Каховской ГЭС получили "грандиозные повреждения" после обстрелов со стороны украинских боевиков.
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