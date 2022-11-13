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Леонтьев: боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС грандиозные повреждения

Силовые структуры

Критические узлы Каховской гидроэлектростанции получили "грандиозные повреждения" после обстрелов со стороны украинских боевиков, рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Он отметил, что даже используя современные технологии не получится отремонтировать ГЭС ранее 2024 года.

"Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Это (ремонт. - Прим. ред.) займет год или больше, это должны оценивать специалисты", - пояснил Леонтьев в интервью агентству ТАСС.

Он также напомнил, что атаками украинских боевиков повреждены и другие крупные объекты инфраструктуры в регионе. В пример он привёл Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы.

Накануне военный эксперт заявил, что у ВСУ в настоящее время нет шансов форсировать Днепр под Херсоном.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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