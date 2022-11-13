Для прорыва хорошо укреплённых позиций противника необходима мощная артиллерийская поддержка. Об этом заявил видный военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
"При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части", — привёл он цитату из военных мемуаров маршала Сергея Москаленко в беседе с "МК".
Мураховский отметил важность применения огневого вала — сплошной завесы, создаваемой на одном или сразу двух рубежах перед фронтом своих атакующих войск. Для этого нужны артиллерия и боеприпасы в достаточном количестве. Огонь сначала накрывает позиции врага на передовой линии, а затем — через 300-600 метров с учётом продвижения наших войск со скоростью 4 километра в час.
"Норма расхода снарядов при ведении огневого вала составляет для орудий калибра 122 мм 8 снарядов в одну минуту на 100 м фронта, а для орудий калибра 152 мм и 120-мм миномётов — 6 снарядов в одну минуту на 100 м фронта", — сообщил Мураховский.
На каждый километр фронта при одинарном огневом вале потребуется 40 орудий, а при двойном — 60.
"Это потребует сосредоточения артиллерии в количестве 160-240 орудий. С расходом 6400/9600 снарядов в минуту", — заключает Мураховский.
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