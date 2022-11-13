МК: Мураховский сообщил, что для прорыва обороны ВСУ нужен огневой вал

Для прорыва хорошо укреплённых позиций противника необходима мощная артиллерийская поддержка. Об этом заявил видный военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части", — привёл он цитату из военных мемуаров маршала Сергея Москаленко в беседе с "МК".

Мураховский отметил важность применения огневого вала — сплошной завесы, создаваемой на одном или сразу двух рубежах перед фронтом своих атакующих войск. Для этого нужны артиллерия и боеприпасы в достаточном количестве. Огонь сначала накрывает позиции врага на передовой линии, а затем — через 300-600 метров с учётом продвижения наших войск со скоростью 4 километра в час.

"Норма расхода снарядов при ведении огневого вала составляет для орудий калибра 122 мм 8 снарядов в одну минуту на 100 м фронта, а для орудий калибра 152 мм и 120-мм миномётов — 6 снарядов в одну минуту на 100 м фронта", — сообщил Мураховский.

На каждый километр фронта при одинарном огневом вале потребуется 40 орудий, а при двойном — 60.

"Это потребует сосредоточения артиллерии в количестве 160-240 орудий. С расходом 6400/9600 снарядов в минуту", — заключает Мураховский.