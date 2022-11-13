Военный ЛНР "Монах" о питании бойцов ВС РФ на передовой: "У нас на столе пир"

Военнослужащий ЛНР с позывным "Монах", воюющий под Берестовым, рассказал об организации питании бойцов на передовой. Он отметил, что солдаты практикуются в приготовлении еды так, что им впору будет открывать своё заведение.

"Монах" поделился рецептом "лентяйного супа" в Telegram-канале Украина. ру. Блюдо готовится максимально просто, поскольку военные сосредоточены на боевых действиях, и времени на другие занятия у них крайне мало.

"Сначала необходимо вскипятить воду, после чего закинуть в кипяток лапшу быстрого приготовления. Затем можно добавить тушёнку, немного подождать, и всё готово", — пишет "Монах".

Боец отметил, что солдаты, можно сказать, "пируют": на столе у них имеются сало, колбаса, белый хлеб. Мужчина считает, что после окончания СВО военным следует использовать свои кулинарные способности и открывать рестораны.

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