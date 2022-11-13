Минобороны России сообщило о полном освобождении посёлка Майорск (донецкое направление).
Как рассказал во время ежедневного брифинга официальный представитель военного ведомства, "реализовать план освобождения населённого пункта в ходе успешной наступательной операции ВС РФ".
Кроме того, сегодня, как рассказал Игорь Конашенков,
"В районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР) украинские войска, усиленные формированиями иностранных наёмников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".
Больше деталей — в видео Минобороны России:
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