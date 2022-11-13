Минобороны о ситуации на фронтах СВО: освобождён Майорск

Минобороны России сообщило о полном освобождении посёлка Майорск (донецкое направление).

Как рассказал во время ежедневного брифинга официальный представитель военного ведомства, "реализовать план освобождения населённого пункта в ходе успешной наступательной операции ВС РФ".

Кроме того, сегодня, как рассказал Игорь Конашенков,

в Дубиевке (Черкасская область) уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил ВСУ;

на Купянском направлении отбиты две атаки в районе Новоселовки (ЛНР), отброшенные подразделения ВСУ "понесли большие потери";

общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

на Красно-Лиманском направлении ВСУ отбросили от Макеевки (ЛНР) и Червонопоповки (ЛНР).

"В районе населенного пункта Стельмаховка (ЛНР) украинские войска, усиленные формированиями иностранных наёмников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля".

Больше деталей — в видео Минобороны России: