NDP: Польша вводит военных под видом наёмников на Украину для захвата земель

На территории Украины возрастает количество иностранных военнослужащих. При этом польские наёмники заявляют, что не готовы умирать за идеи Бандеры и Шухевича, поэтому не очень стараются выполнять все приказы командования ВСУ. Они пришли сюда для исполнения другой задачи — обеспечения присоединения части Западной Украины к Польше.

Автор издания Niezależny Dziennik Polityczny сообщает, что Варшава начала вводить на Украину кадровые военные польской армии, якобы находящиеся "в отпуске". Поляки и украинцы никогда не смогут стать братским народом. Лозунги и объятия Дуды и Владимира Зеленского только подготавливают почву к присоединению к Польше "исторических земель".