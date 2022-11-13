На территории Украины возрастает количество иностранных военнослужащих. При этом польские наёмники заявляют, что не готовы умирать за идеи Бандеры и Шухевича, поэтому не очень стараются выполнять все приказы командования ВСУ. Они пришли сюда для исполнения другой задачи — обеспечения присоединения части Западной Украины к Польше.
Автор издания Niezależny Dziennik Polityczny сообщает, что Варшава начала вводить на Украину кадровые военные польской армии, якобы находящиеся "в отпуске". Поляки и украинцы никогда не смогут стать братским народом. Лозунги и объятия Дуды и Владимира Зеленского только подготавливают почву к присоединению к Польше "исторических земель".
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