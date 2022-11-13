Ольга Скабеева объяснила, что Россия не предполагала, что спецоперация на Украине перерастёт в грандиозную в….*.
Телеведущая в своём шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" раскрыла причину неудач российской армии на фронтах.
"Никто не готовился к такой в….*, никто не рассчитывал на такую большую в….* мировую, никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину", — объяснила Скабеева.
Она отметила, что ВС РФ малочисленны для столь масштабного военного противостояния.
"И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны", — отметила телеведущая.
Ранее военный корреспондент Александр Коц отметил, что СВО вскрыла в стране самообман и имитацию вместо дела.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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