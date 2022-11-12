Военкор Коц о самообмане РФ: Херсон, Харьков, красные линии, крейсер Москва

Военный корреспондент Александр Коц призвал усвоить жестокий урок после потери Херсона. Он отметил, что СВО вскрыла в стране самообман и имитацию вместо дела.

Коц рассказал, что к нему обращаются люди, испытавшие после оставления ВС РФ Херсона шок, огорчение, депрессию.

"Стало ясно, как много в нашем отечестве было самообмана, презентаций вместо реальной работы, имитаций вместо дела. Биатлона вместо разработки наших battle drill", — написал военкор в своём микроблоге, отметив, что сегодняшнее положение дел — результат того, что было сделано или не сделано раньше.

Он объяснил, что пришлось выбирать из двух плохих вариантов — "уйти или город с мирными в руины".

Коц считает, что триумф ВСУ в Херсоне, куда, возможно, приедет Владимир Зеленский, воодушевит западный мир. При этом он уверен, что победа будет за Россией, однако это случится нескоро.

"Понимаю, что всем хочется какой-то позитив. А то Херсон, Харьковская область, красные линии, перегруппировки, остров Змеиный, крейсер Москва. Но замечу, что нытье и причитания никого ещё сильным и умным не сделали", — написал военный корреспондент.

Он призвал закончить "сеанс самоуничижения".

"Да, мы сделали кучу ошибок. Потому что были ненужные иллюзии. Чем они лучше нытья? Отступления бывают. Борьба продолжается", — выразил своё мнение Коц, подчеркнув, что будет "ломаться экономика".

Военкор уверен, что противостояние затянется надолго.

"Потери это жестокий урок, а не повод для слёз и нытья", — объяснил Коц.

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