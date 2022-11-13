В СВО в районе Кременной идут тяжелейшие бои. ВСУ "прут" крупными силами.
Артиллерия, пехота, группы СпН работают безостановочно, сообщает журналист Сергей Колясников.
Cама Кременная (Макеевка) находится в низине и хорошо просматривается. Основные бои проходят в лесополосах. Кременная — это серая зона, в своём аккаунте мессенджера пишет публицист.
"Противник продвинулся на Сватовском направлении и зашёл в Макеевку. Таким образом, ВСУ выровняли фронт к северу от поселка Терны. Как и ранее, боевики стремятся прорваться к трассе Сватово — Кременная", — рассказал в своём Telegram-канале обозреватель Борис Рожин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По Херсонскому фронту массово передвигается бронетехника стран НАТО. Видео публикуют в соцсетях сами боевики ВСУ.