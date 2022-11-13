На фронте в районе Кременной идут тяжёлые бои

В СВО в районе Кременной идут тяжелейшие бои. ВСУ "прут" крупными силами.

Артиллерия, пехота, группы СпН работают безостановочно, сообщает журналист Сергей Колясников.

Cама Кременная (Макеевка) находится в низине и хорошо просматривается. Основные бои проходят в лесополосах. Кременная — это серая зона, в своём аккаунте мессенджера пишет публицист.

"Противник продвинулся на Сватовском направлении и зашёл в Макеевку. Таким образом, ВСУ выровняли фронт к северу от поселка Терны. Как и ранее, боевики стремятся прорваться к трассе Сватово — Кременная", — рассказал в своём Telegram-канале обозреватель Борис Рожин.