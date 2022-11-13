Рогозин: Россия должна идти до конца на Украине

По словам бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который сейчас находится в зоне спецоперации, сейчас РФ находится перед экзистенциальным выбором. Его следует понимать так — либо мы, либо они, уверен Рогозин.

Он подчеркнул, что противника и его мотивацию нельзя недооценивать.

"Противник очень мотивированный, давайте говорить откровенно. И у наших бойцов высочайшая мотивация… Противника надо оценивать очень серьезно… Это экзистенциальный выбор для нашей Родины — либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть (такая) — идти до конца", — сказал Рогозин в разговоре с РИА Новости.

По словам экс-главы "Роскосмоса", эта борьба не может закончиться быстро, ведь РФ имеет дело с очень подготовленным противником, который в течение нескольких лет упорно "накачивал мышцы вооруженных сил Украины и национальных батальонов".

Ранее стало известно, что Рогозин стоит во главе группы военных советников "Царские волки", задача которой — помогать бойцам ЛНР и ДНР в военно-техническом плане.