Давка и паника в метрополитене Киева: неизвестный распылил газ

В киевском метрополитене неизвестный распылил газовый баллончик.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Люди в панике пытались выбраться по неработающему эскалатору.

"Стало известно, что неизвестный распылил баллончик слезоточивого газа на станции метро "Театральная" в Киеве. Мгновенно возникла давка и паника", — пишет издание.

На предоставленном видео видно, как люди пытаются выбраться наверх по эскалаторам.

Ранее сообщалось, что в одесском порту после воздушной тревоги начался пожар.