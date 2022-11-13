В киевском метрополитене неизвестный распылил газовый баллончик.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Люди в панике пытались выбраться по неработающему эскалатору.
"Стало известно, что неизвестный распылил баллончик слезоточивого газа на станции метро "Театральная" в Киеве. Мгновенно возникла давка и паника", — пишет издание.
На предоставленном видео видно, как люди пытаются выбраться наверх по эскалаторам.
Ранее сообщалось, что в одесском порту после воздушной тревоги начался пожар.
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