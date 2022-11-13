Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку развития боевых действий. В Киеве признали, что российские войска наступают в Донбассе, а именно на Артёмовском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
ВС РФ приступили к установке фортификационных сооружения на левом берегу Днепра и стягивают подкрепления в район Мелитополя, заявили в Генштабе ВСУ.
"Отмечается наращивание группировки в районе Мелитополя. По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения", — отмечается в сводке.
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