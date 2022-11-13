Руденко: ВСУ продвинулись на Сватовском направлении и заняли Макеевку

Украинским войскам удалось продвинуться на Сватовском направлении и занять населённый пункт Макеевка. Захват посёлка позволил ВСУ выровнять линию фронта и подойти ближе к трассе Сватово-Кременная. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, в ходе боевых действий за Макеевку украинские войска потеряли не менее 500 человек и около 30 единиц военной техники.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин также отметил, что украинские боевики выровняли фронт к северу от посёлка Терны, пытаясь прорваться к трассе Сватово-Кременная.